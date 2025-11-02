Смотреть онлайн Аль Урооба - Сити ФК Дубай 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭ — ОАЭ - Дивизион 1: Аль Урооба — Сити ФК Дубай, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Sur Sports Complex.
Превью матча Аль Урооба — Сити ФК Дубай
Команда Аль Урооба в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-10. Команда Сити ФК Дубай, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-4. Команда Аль Урооба в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сити ФК Дубай забивает 0, пропускает 0.