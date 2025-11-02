Превью матча Аль Урооба — Сити ФК Дубай

Команда Аль Урооба в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-10. Команда Сити ФК Дубай, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-4. Команда Аль Урооба в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сити ФК Дубай забивает 0, пропускает 0.