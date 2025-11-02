Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Аль Урооба - Сити ФК Дубай 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭОАЭ - Дивизион 1: Аль УрообаСити ФК Дубай, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Sur Sports Complex.

МСК, 6 тур, Стадион: Sur Sports Complex
ОАЭ - Дивизион 1
Аль Урооба
3'
45+8'
Завершен
2 : 2
02 ноября 2025
Сити ФК Дубай
51'
90+8'
Аль Урооба icon
3'
Аль Урооба icon
45+8'
Счет после первого тайма 2:0
Сити ФК Дубай icon
51'
Сити ФК Дубай icon
90+8'
Текстовая трансляция
3'
Аль Урооба - 1-ый Гол
41'
Угловой
Сити ФК Дубай - Угловой
45+8'
Аль Урооба - 2-ой Гол
45+10'
Угловой
Сити ФК Дубай - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Угловой
Сити ФК Дубай - Угловой
51'
Сити ФК Дубай - 3-ий Гол
53'
Угловой
Сити ФК Дубай - Угловой
62'
Угловой
Аль Урооба - Угловой
77'
Угловой
Аль Урооба - Угловой
90+8'
Сити ФК Дубай - 4-ый Гол
90+10'
Угловой
Аль Урооба - Угловой
90+12'
Угловой
Сити ФК Дубай - Угловой

Превью матча Аль Урооба — Сити ФК Дубай

Команда Аль Урооба в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-10. Команда Сити ФК Дубай, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-4. Команда Аль Урооба в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сити ФК Дубай забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Аль Урооба Аль Урооба
39%
Сити ФК Дубай Сити ФК Дубай
61%
Атаки
80
101
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
6
4
Игры 6 тур
02.11.2025
Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн
1:0
Al Dahra FC
Завершен
02.11.2025
Аль Урооба
2:2
Сити ФК Дубай
Завершен
01.11.2025
Dubai United
1:1
Хатта
Завершен
01.11.2025
Масфут
1:3
Аль Джазира Аль Хамра
Завершен
01.11.2025
Gulf United FC
1:2
Аль-Фуджайра
Завершен
01.11.2025
Эмирейтс Клуб
2:2
Дибба Аль Хисн
Завершен
Комментарии к матчу
