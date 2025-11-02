Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн - Al Dahra FC 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭОАЭ - Дивизион 1: Аль-Араби Умм-эль-КайвайнAl Dahra FC, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:50 по московскому времени и пройдет на стадионе Umm al Quwain Stadium.

МСК, 6 тур, Стадион: Umm al Quwain Stadium
ОАЭ - Дивизион 1
Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн
80'
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
Al Dahra FC
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн icon
80'
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Majd FC - Угловой
73'
Угловой
Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн - Угловой
77'
Угловой
Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн - Угловой
80'
Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн - 1-ый Гол

Превью матча Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн — Al Dahra FC

Команда Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-8. Команда Al Dahra FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-8. Команда Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Al Dahra FC забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн
60%
Al Dahra FC Al Dahra FC
40%
Атаки
70
58
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
4
4
Игры 6 тур
02.11.2025
Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн
1:0
Al Dahra FC
Завершен
02.11.2025
Аль Урооба
2:2
Сити ФК Дубай
Завершен
01.11.2025
Dubai United
1:1
Хатта
Завершен
01.11.2025
Масфут
1:3
Аль Джазира Аль Хамра
Завершен
01.11.2025
Gulf United FC
1:2
Аль-Фуджайра
Завершен
01.11.2025
Эмирейтс Клуб
2:2
Дибба Аль Хисн
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
ХК Ростов ХК Ростов
10 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA