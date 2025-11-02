Превью матча Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн — Al Dahra FC

Команда Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-8. Команда Al Dahra FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-8. Команда Аль-Араби Умм-эль-Кайвайн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Al Dahra FC забивает 1, пропускает 1.