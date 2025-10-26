Превью матча Майнц У19 — Кёльн (19)

Команда Майнц У19 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-13. Команда Кёльн (19), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-7. Команда Майнц У19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кёльн (19) забивает 2, пропускает 1.