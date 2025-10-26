Смотреть онлайн Майнц У19 - Кёльн (19) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига - U19: Майнц У19 — Кёльн (19), 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ам Брухвег.
Превью матча Майнц У19 — Кёльн (19)
Команда Майнц У19 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-13. Команда Кёльн (19), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-7. Команда Майнц У19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кёльн (19) забивает 2, пропускает 1.