25.10.2025

Смотреть онлайн Эльвесберг U19 - Алемания 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига - U19: Эльвесберг U19Алемания, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

МСК, 10 тур, Стадион: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde
Германия - Бундеслига - U19
Эльвесберг U19
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Алемания
Смотреть онлайн
Превью матча Эльвесберг U19 — Алемания

Команда Эльвесберг U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-31. Команда Алемания, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-22. Команда Эльвесберг U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Алемания забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Алемания, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Эльвесберг U19
Эльвесберг U19
Алемания
Эльвесберг U19
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.09.2025
Алемания
Алемания
2:2
Эльвесберг U19
Эльвесберг U19
Обзор
Игры 10 тур
26.10.2025
Майнц У19
1:2
Кёльн (19)
Завершен
26.10.2025
Карлсрухер У19
2:4
Хайденхайм 1846 (19)
Завершен
26.10.2025
РВ Оберхаузен
2:1
ВФЛ Оснабрюк U19
Завершен
26.10.2025
Биелефельд У19
2:0
Шальке 04
Завершен
26.10.2025
Боруссия
1:1
Леверкузен
Завершен
26.10.2025
Бавария
2:1
1860 Мюнхен У19
Завершен
25.10.2025
Эльвесберг U19
2:2
Алемания
Завершен
25.10.2025
Саарбрюккен U19
2:5
Дармштадт 98 U19
Завершен
25.10.2025
Ст. Паули U19
1:2
Ганновер 96 У19
Завершен
25.10.2025
Падерборн U19
2:1
Меппен (19)
Завершен
25.10.2025
Виктория Берлин U19
1:3
РБ Лейпциг (19)
Завершен
25.10.2025
Вольфсбург У19
2:0
Rot-Weiss Erfurt
Завершен
25.10.2025
Берлин
6:1
Динамо Дрезден
Завершен
25.10.2025
Коттбус У19
1:2
Герта У19
Завершен
25.10.2025
Erzgebirge Aue U19
1:1
Магдебург У19
Завершен
25.10.2025
Бремен У19
1:2
Хольштайн (19)
Завершен
25.10.2025
Blumenthaler SV U19
1:4
Гамбург У19
Завершен
25.10.2025
Мюнстер
2:3
М'Гладбах
Завершен
25.10.2025
ФК Халлешер U19
0:2
Карл Цейсс Йена
Завершен
25.10.2025
Берлинер АК 07 (19)
3:0
Кемницер
Завершен
25.10.2025
Вехен У19
4:3
Рот-Вайсс Эссен U19
Завершен
25.10.2025
Нюрнберг U19
0:0
SSV Jahn Regensburg U19
Завершен
25.10.2025
Дуйсбург
2:1
Viktoria Köln
Завершен
25.10.2025
Ингольштадт-04 (19)
1:2
Штутгарт У19
Завершен
25.10.2025
Кикерс Оффенбах (19)
3:3
Франкфурт У19
Завершен
25.10.2025
Хоффенхайм (19)
8:0
SV Sandhausen
Завершен
25.10.2025
TSV Schott Mainz U19
1:2
Франкфурт
Завершен
25.10.2025
Фрейбург У19
2:0
Унтерхахинг
Завершен
24.10.2025
Штутгартер Кикерс
0:2
Улм У19
Завершен
