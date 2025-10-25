Смотреть онлайн Эльвесберг U19 - Алемания 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига - U19: Эльвесберг U19 — Алемания, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.
Превью матча Эльвесберг U19 — Алемания
Команда Эльвесберг U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-31. Команда Алемания, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-22. Команда Эльвесберг U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Алемания забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Алемания, в том матче сыграли вничью.