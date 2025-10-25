Превью матча Эльвесберг U19 — Алемания

Команда Эльвесберг U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-31. Команда Алемания, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-22. Команда Эльвесберг U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Алемания забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Алемания, в том матче сыграли вничью.