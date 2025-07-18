18.07.2025
Смотреть онлайн Кабулчер U23 - Холланд Парк Хокс U23 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Кабулчер U23 — Холланд Парк Хокс U23 . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
Australia Queensland PL U23
Кабулчер U23
39'
58'
Завершен
2 : 0
18 июля 2025
Кабулчер U23
Кабулчер U23
Текстовая трансляция
14'
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
69'
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
69'
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
39'
Кабулчер U23 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
58'
Кабулчер U23 - 2-ой Гол
69'
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
84'
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
86'
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2
Статистика матча
Атаки
54
75
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
11
8
