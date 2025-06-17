17.06.2025
Смотреть онлайн Холланд Парк Хокс U23 - Кабулчер U23 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Холланд Парк Хокс U23 — Кабулчер U23 . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Australia Queensland PL U23
Завершен
0 : 1
17 июня 2025
Кабулчер U23
82'
Текстовая трансляция
10'
Кабулчер U23 - Угловой
10'
Кабулчер U23 - Угловой
11'
Кабулчер U23 - Угловой
19'
Кабулчер U23 - Угловой
23'
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
27'
Кабулчер U23 - Угловой
37'
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Кабулчер U23 - Угловой
79'
Кабулчер U23 - Угловой
80'
Кабулчер U23 - Угловой
82'
Кабулчер U23 - Угловой
82'
Кабулчер U23 - 1-ый Гол
84'
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
90+2'
Кабулчер U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Холланд Парк Хокс U23 — Кабулчер U23
История последних встреч
Холланд Парк Хокс U23
Кабулчер U23
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.07.2025
Кабулчер U23
2:0
Холланд Парк Хокс U23
Статистика матча
Атаки
45
49
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу