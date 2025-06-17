Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Холланд Парк Хокс U23 - Кабулчер U23 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Холланд Парк Хокс U23Кабулчер U23 . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
Australia Queensland PL U23
Холланд Парк Хокс U23
Завершен
0 : 1
17 июня 2025
Кабулчер U23
82'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Кабулчер U23 icon
82'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
10'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
11'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
19'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
23'
Угловой
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
27'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
37'
Угловой
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
79'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
80'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
82'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
82'
Кабулчер U23 - 1-ый Гол
84'
Угловой
Холланд Парк Хокс U23 - Угловой
90+2'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Холланд Парк Хокс U23 — Кабулчер U23

История последних встреч

Холланд Парк Хокс U23
Холланд Парк Хокс U23
Кабулчер U23
Холланд Парк Хокс U23
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.07.2025
Кабулчер U23
Кабулчер U23
2:0
Холланд Парк Хокс U23
Холланд Парк Хокс U23
Обзор

Статистика матча

Атаки
45
49
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу
