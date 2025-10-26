26.10.2025
Смотреть онлайн Измир - Керсияка 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 3.Lig Group 4: Измир — Керсияка, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Измир Ататюрк.
МСК, 8 тур, Стадион: Измир Ататюрк
Türkiye 3.Lig Group 4
Текстовая трансляция
7'
Керсияка - Угловой
8'
Керсияка - Угловой
13'
Altay - Угловой
23'
Керсияка - Угловой
45+4'
Керсияка - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 9,2
50'
Керсияка - Угловой
56'
Керсияка - Угловой
59'
Керсияка - 1-ый Гол
66'
Altay - Угловой
79'
Керсияка - Угловой
88'
Altay - 2-ой Гол
90+9'
Керсияка - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 9,2
