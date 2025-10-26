Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Измир - Керсияка 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 3.Lig Group 4: ИзмирКерсияка, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Измир Ататюрк.

МСК, 8 тур, Стадион: Измир Ататюрк
Türkiye 3.Lig Group 4
Измир
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Керсияка
59'
88'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 9,2
Керсияка icon
59'
Altay icon
88'
Матч закончился со счётом 1:1 : 9,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Керсияка - Угловой
8'
Угловой
Керсияка - Угловой
13'
Угловой
Altay - Угловой
23'
Угловой
Керсияка - Угловой
45+4'
Угловой
Керсияка - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 9,2
50'
Угловой
Керсияка - Угловой
56'
Угловой
Керсияка - Угловой
59'
Керсияка - 1-ый Гол
66'
Угловой
Altay - Угловой
79'
Угловой
Керсияка - Угловой
88'
Altay - 2-ой Гол
90+9'
Угловой
Керсияка - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 9,2

Превью матча Измир — Керсияка

Статистика матча

Владение мячом
Измир Измир
40%
Керсияка Керсияка
60%
Атаки
118
126
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
2
12
Удары в створ ворот
1
3
Игры 8 тур
26.10.2025
Измир
1:1
Керсияка
Завершен
26.10.2025
Izmir Coruhlu FK
2:2
Баликешиспор
Завершен
26.10.2025
Eskisehir Anadolu SF
4:0
Alanya 1221 FSK
Завершен
25.10.2025
Nazillispor
0:4
Кютахьяспор
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
Эдмонтон Эдмонтон
Коламбус Коламбус
14 Ноября
03:07
Вашингтон Вашингтон
Флорида Флорида
14 Ноября
03:07
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA