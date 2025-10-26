Смотреть онлайн Izmir Coruhlu FK - Баликешиспор 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 3.Lig Group 4: Izmir Coruhlu FK — Баликешиспор, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе 14 Eylul Stadium.
Превью матча Izmir Coruhlu FK — Баликешиспор
Команда Izmir Coruhlu FK в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-21. Команда Баликешиспор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-10. Команда Izmir Coruhlu FK в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Баликешиспор забивает 2, пропускает 1.