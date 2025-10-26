Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Izmir Coruhlu FK - Баликешиспор 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 3.Lig Group 4: Izmir Coruhlu FKБаликешиспор, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе 14 Eylul Stadium.

МСК, 8 тур, Стадион: 14 Eylul Stadium
Türkiye 3.Lig Group 4
Izmir Coruhlu FK
45+1'
52'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Баликешиспор
62'
80'
Izmir Coruhlu FK icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0
Izmir Coruhlu FK icon
52'
Баликешиспор icon
62'
Баликешиспор icon
80'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Izmir Coruhlu FK - Угловой
29'
Угловой
Баликешиспор - Угловой
45+1'
Izmir Coruhlu FK - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
46'
Угловой
Баликешиспор - Угловой
47'
Угловой
Баликешиспор - Угловой
51'
Угловой
Izmir Coruhlu FK - Угловой
52'
Izmir Coruhlu FK - 2-ой Гол
62'
Баликешиспор - 3-ий Гол
63'
Угловой
Izmir Coruhlu FK - Угловой
76'
Угловой
Баликешиспор - Угловой
79'
Угловой
Баликешиспор - Угловой
80'
Баликешиспор - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Izmir Coruhlu FK — Баликешиспор

Команда Izmir Coruhlu FK в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-21. Команда Баликешиспор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-10. Команда Izmir Coruhlu FK в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Баликешиспор забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
93
115
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
1
10
Удары в створ ворот
4
4
