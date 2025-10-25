Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Камбуур (21) - Гоу Эхед Иглз (21) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands U21 League: Камбуур (21)Гоу Эхед Иглз (21), 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Камбуур.

МСК, 9 тур, Стадион: Камбуур
Netherlands U21 League
Камбуур (21)
9'
22'
51'
60'
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Гоу Эхед Иглз (21)
37'
Смотреть онлайн
Камбуур (21) icon
9'
Камбуур (21) icon
22'
Гоу Эхед Иглз (21) icon
37'
Счет после первого тайма 2:1 : 0,1
Камбуур (21) icon
51'
Камбуур (21) icon
60'
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,1
Текстовая трансляция
9'
Камбуур (21) - 1-ый Гол
15'
Угловой
Гоу Эхед Иглз (21) - Угловой
22'
Камбуур (21) - 2-ой Гол
37'
Гоу Эхед Иглз (21) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 0,1
49'
Угловой
Камбуур (21) - Угловой
51'
Камбуур (21) - 4-ый Гол
60'
Угловой
Камбуур (21) - Угловой
60'
Камбуур (21) - 5-ый Гол
70'
Угловой
Камбуур (21) - Угловой
86'
Угловой
Гоу Эхед Иглз (21) - Угловой
89'
Угловой
Гоу Эхед Иглз (21) - Угловой
90'
Угловой
Гоу Эхед Иглз (21) - Угловой
90+2'
Гоу Эхед Иглз (21) - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,1

Превью матча Камбуур (21) — Гоу Эхед Иглз (21)

Команда Камбуур (21) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-11. Команда Гоу Эхед Иглз (21), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-18. Команда Камбуур (21) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гоу Эхед Иглз (21) забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Гоу Эхед Иглз (21), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Камбуур (21)
Камбуур (21)
Гоу Эхед Иглз (21)
Камбуур (21)
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.09.2025
Гоу Эхед Иглз (21)
Гоу Эхед Иглз (21)
0:1
Камбуур (21)
Камбуур (21)
Обзор
24.05.2025
Камбуур (21)
Камбуур (21)
2:1
Гоу Эхед Иглз (21)
Гоу Эхед Иглз (21)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Камбуур (21) Камбуур (21)
58%
Гоу Эхед Иглз (21) Гоу Эхед Иглз (21)
42%
Атаки
95
79
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
9
5
Игры 9 тур
18.11.2025
Гронинген (21)
2:1
Зволле (21)
Завершен
25.10.2025
Камбуур (21)
4:1
Гоу Эхед Иглз (21)
Завершен
25.10.2025
Гронинген (21)
-:-
Зволле (21)
Отменен
25.10.2025
Твенте Хераклес Академия (21)
2:1
Виллем II (21)
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA