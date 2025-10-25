Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands U21 League : Камбуур (21) — Гоу Эхед Иглз (21) , 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Камбуур .

Превью матча Камбуур (21) — Гоу Эхед Иглз (21)

Команда Камбуур (21) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-11. Команда Гоу Эхед Иглз (21), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-18. Команда Камбуур (21) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гоу Эхед Иглз (21) забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Гоу Эхед Иглз (21), в том матче победу одержали гостьи.