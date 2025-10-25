Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands U21 League : Гронинген (21) — Зволле (21) , 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hitachi Capital Mobility Stadium .

Превью матча Гронинген (21) — Зволле (21)

Команда Гронинген (21) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 23-17. Команда Зволле (21), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-15. Команда Гронинген (21) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Зволле (21) забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Зволле (21), в том матче победу одержали гостьи.