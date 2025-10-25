Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Гронинген (21) - Зволле (21) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands U21 League: Гронинген (21)Зволле (21), 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hitachi Capital Mobility Stadium.

МСК, 9 тур, Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadium
Netherlands U21 League
Гронинген (21)
Отменен
- : -
25 октября 2025
Зволле (21)
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Гронинген (21) — Зволле (21)

Команда Гронинген (21) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 23-17. Команда Зволле (21), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-15. Команда Гронинген (21) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Зволле (21) забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Зволле (21), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Гронинген (21)
Гронинген (21)
Зволле (21)
Гронинген (21)
1 победа
0 ничьих
2 побед
33%
0%
67%
27.09.2025
Зволле (21)
Зволле (21)
0:3
Гронинген (21)
Гронинген (21)
Обзор
31.05.2025
Гронинген (21)
Гронинген (21)
1:3
Зволле (21)
Зволле (21)
Обзор
27.05.2025
Гронинген (21)
Гронинген (21)
1:3
Зволле (21)
Зволле (21)
Обзор
Игры 9 тур
25.10.2025
Камбуур (21)
4:1
Гоу Эхед Иглз (21)
Завершен
25.10.2025
Гронинген (21)
-:-
Зволле (21)
Отменен
25.10.2025
Твенте Хераклес Академия (21)
2:1
Виллем II (21)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA