02.11.2025

Смотреть онлайн Мугласпор - Элазигспор 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 2 Lig Beyaz: МугласпорЭлазигспор, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Türkiye 2 Lig Beyaz
Мугласпор
34'
70'
Отменен
2 : 1
02 ноября 2025
Элазигспор
39'
Мугласпор icon
34'
Элазигспор icon
39'
Счет после первого тайма 1:1
Мугласпор icon
70'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Элазигспор - Угловой
10'
Угловой
Элазигспор - Угловой
12'
Угловой
Мугласпор - Угловой
15'
Угловой
Элазигспор - Угловой
34'
Мугласпор - 1-ый Гол
39'
Элазигспор - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
70'
Мугласпор - 3-ий Гол
80'
Угловой
Элазигспор - Угловой
81'
Угловой
Мугласпор - Угловой

Превью матча Мугласпор — Элазигспор

Команда Мугласпор в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-8. Команда Элазигспор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Мугласпор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Элазигспор забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Мугласпор Мугласпор
42%
Элазигспор Элазигспор
58%
Атаки
55
57
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
4
4
Игры 11 тур
02.11.2025
Санлиурфаспор
3:2
Бейоглу Ени Карши
Завершен
02.11.2025
Мугласпор
2:1
Элазигспор
Отменен
02.11.2025
Karaman
2:0
Алтынорду
Завершен
01.11.2025
Буджаспор
0:1
Искендерунспор
Завершен
Комментарии к матчу
