Смотреть онлайн Мугласпор - Элазигспор 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 2 Lig Beyaz: Мугласпор — Элазигспор, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Мугласпор — Элазигспор
Команда Мугласпор в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-8. Команда Элазигспор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Мугласпор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Элазигспор забивает 2, пропускает 2.