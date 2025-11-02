Смотреть онлайн Санлиурфаспор - Бейоглу Ени Карши 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 2 Lig Beyaz: Санлиурфаспор — Бейоглу Ени Карши, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sanliurfa GAP Stadium.
Превью матча Санлиурфаспор — Бейоглу Ени Карши
Команда Санлиурфаспор в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-9. Команда Бейоглу Ени Карши, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-10. Команда Санлиурфаспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бейоглу Ени Карши забивает 2, пропускает 1.