02.11.2025

Смотреть онлайн Санлиурфаспор - Бейоглу Ени Карши 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 2 Lig Beyaz: СанлиурфаспорБейоглу Ени Карши, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sanliurfa GAP Stadium.

МСК, 11 тур, Стадион: Sanliurfa GAP Stadium
Türkiye 2 Lig Beyaz
Санлиурфаспор
19'
81'
90+2'
Завершен
3 : 2
02 ноября 2025
Бейоглу Ени Карши
47'
58'
Санлиурфаспор icon
19'
Счет после первого тайма 1:0
Бейоглу Ени Карши icon
47'
Бейоглу Ени Карши icon
58'
Санлиурфаспор icon
81'
Санлиурфаспор icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Санлиурфаспор - Угловой
6'
Угловой
Санлиурфаспор - Угловой
19'
Санлиурфаспор - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
47'
Бейоглу Ени Карши - 2-ой Гол
52'
Угловой
Бейоглу Ени Карши - Угловой
58'
Бейоглу Ени Карши - 3-ий Гол
81'
Санлиурфаспор - 4-ый Гол
87'
Угловой
Санлиурфаспор - Угловой
90+2'
Угловой
Санлиурфаспор - Угловой
90+2'
Санлиурфаспор - 5-ый Гол
90+5'
Угловой
Бейоглу Ени Карши - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Санлиурфаспор — Бейоглу Ени Карши

Команда Санлиурфаспор в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-9. Команда Бейоглу Ени Карши, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-10. Команда Санлиурфаспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бейоглу Ени Карши забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Санлиурфаспор Санлиурфаспор
46%
Бейоглу Ени Карши Бейоглу Ени Карши
54%
Атаки
87
84
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
5
4
Игры 11 тур
02.11.2025
Санлиурфаспор
3:2
Бейоглу Ени Карши
Завершен
02.11.2025
Мугласпор
2:1
Элазигспор
Отменен
02.11.2025
Karaman
2:0
Алтынорду
Завершен
01.11.2025
Буджаспор
0:1
Искендерунспор
Завершен
Комментарии к матчу
