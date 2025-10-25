Смотреть онлайн Пенибонт - Карнарвон Таун 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Уэльс - Премьер-лига: Пенибонт — Карнарвон Таун, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бринтирион Парк.
Превью матча Пенибонт — Карнарвон Таун
Команда Пенибонт в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-9. Команда Карнарвон Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 25-18. Команда Пенибонт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Карнарвон Таун забивает 3, пропускает 2.