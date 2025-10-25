Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Пенибонт - Карнарвон Таун 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияУэльс - Премьер-лига: ПенибонтКарнарвон Таун, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бринтирион Парк.

МСК, 14 тур, Стадион: Бринтирион Парк
Уэльс - Премьер-лига
Пенибонт
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Карнарвон Таун
51'
83'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Caernarfon icon
51'
Caernarfon icon
83'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Пенибонт - Угловой
36'
Угловой
Пенибонт - Угловой
36'
Угловой
Пенибонт - Угловой
43'
Угловой
Пенибонт - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Caernarfon - Угловой
51'
Caernarfon - 1-ый Гол
82'
Угловой
Пенибонт - Угловой
83'
Caernarfon - 2-ой Гол
90'
Угловой
Пенибонт - Угловой
90+2'
Угловой
Пенибонт - Угловой
90+3'
Угловой
Пенибонт - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Пенибонт — Карнарвон Таун

Команда Пенибонт в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-9. Команда Карнарвон Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 25-18. Команда Пенибонт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Карнарвон Таун забивает 3, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Пенибонт Пенибонт
59%
Карнарвон Таун Карнарвон Таун
41%
Атаки
142
122
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
5
4
Игры 14 тур
25.10.2025
Пенибонт
0:2
Карнарвон Таун
Завершен
24.10.2025
Llanelli Town
0:4
Нью-Сейнтс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA