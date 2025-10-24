Смотреть онлайн Llanelli Town - Нью-Сейнтс 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Уэльс - Премьер-лига: Llanelli Town — Нью-Сейнтс, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стебонхес Парк.
Превью матча Llanelli Town — Нью-Сейнтс
Команда Llanelli Town в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-21. Команда Нью-Сейнтс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-8. Команда Llanelli Town в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Нью-Сейнтс забивает 2, пропускает 1.