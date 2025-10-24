Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Llanelli Town - Нью-Сейнтс 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияУэльс - Премьер-лига: Llanelli TownНью-Сейнтс, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стебонхес Парк.

МСК, 14 тур, Стадион: Стебонхес Парк
Уэльс - Премьер-лига
Llanelli Town
Завершен
0 : 4
24 октября 2025
Нью-Сейнтс
45+2'
Ryan Brobbell 62'
Daniel Williams 71'
90+4'
The New Saints icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:1
Ryan Brobbell icon
62'
Daniel Williams icon
71'
The New Saints icon
90+4'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
13'
Угловой
The New Saints - Угловой
22'
Угловой
The New Saints - Угловой
31'
Угловой
The New Saints - Угловой
38'
Угловой
The New Saints - Угловой
39'
Угловой
The New Saints - Угловой
45+2'
The New Saints - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
62'
Ryan Brobbell - 2-ой Гол
71'
Daniel Williams - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
The New Saints - Угловой
90+4'
The New Saints - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Llanelli Town — Нью-Сейнтс

Команда Llanelli Town в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-21. Команда Нью-Сейнтс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-8. Команда Llanelli Town в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Нью-Сейнтс забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Llanelli Town Llanelli Town
28%
Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс
72%
Атаки
0
0
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
4
Игры 14 тур
25.10.2025
Пенибонт
0:2
Карнарвон Таун
Завершен
24.10.2025
Llanelli Town
0:4
Нью-Сейнтс
Завершен
Комментарии к матчу
