Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : Nussdorf — СК Деллах/Гайл , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

Превью матча Nussdorf — СК Деллах/Гайл

Команда Nussdorf в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-20. Команда СК Деллах/Гайл, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-20. Команда Nussdorf в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Деллах/Гайл забивает 2, пропускает 2.