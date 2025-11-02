Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн SV Anthering - СК Штрасвальхен 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: SV AntheringСК Штрасвальхен, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
SV Anthering
Завершен
2 : 4
02 ноября 2025
СК Штрасвальхен
Смотреть онлайн
Превью матча SV Anthering — СК Штрасвальхен

Команда SV Anthering в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 5-30. Команда СК Штрасвальхен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-27. Команда SV Anthering в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. СК Штрасвальхен забивает 2, пропускает 3.

Игры 14 тур
08.11.2025
Клингенбах
3:1
Еннерсдорф
Завершен
08.11.2025
SC Wieselburg
3:1
Штоккерау
Завершен
08.11.2025
Oberpullendorf
1:1
ASV Neudorf/Parndorf II
Завершен
08.11.2025
SG Ardagger/Neustadtl
4:0
ФСВ Шремс
Завершен
08.11.2025
СКУ Килб
2:4
Адмира
Завершен
08.11.2025
St. Peter/Au
3:1
Винер-Нойштадт
Завершен
08.11.2025
Mattersburger Sportverein 2020
2:0
Санкт-Маргретен
Завершен
08.11.2025
СК Лайтапродерсдорф
3:1
Кофидиш
Завершен
08.11.2025
SPG Edelserpentin
3:0
SK Pama
Завершен
08.11.2025
SV Eberau
4:0
Дотшкреуц
Завершен
08.11.2025
УСВ Шайблингирхен-Варт
1:0
Лангенрор
Завершен
08.11.2025
Pochhacker Ybbs
2:1
СК Ортманн
Завершен
08.11.2025
USV Halbturn
0:0
СК Бад-Зауэрбрунн
Завершен
08.11.2025
ФК Хоричон
1:1
АСВ Зигендорф
Завершен
07.11.2025
SC Korneuburg
1:2
Ст. Пёлтен II
Завершен
07.11.2025
СК Цветль
0:4
ASK Ebreichsdorf
Завершен
02.11.2025
ТСУ Брамберг
2:1
Аниф
Завершен
02.11.2025
SV Anthering
2:4
СК Штрасвальхен
Завершен
01.11.2025
Брукк-ан-дер-Мур
2:3
SV Tillmitsch
Завершен
31.10.2025
ОТСУ Халлайн
2:0
УФВ Тхалгау
Завершен
31.10.2025
Унион Хенндорф
1:2
ФК Зиценхайм
Завершен
31.10.2025
Грюн-Вайс Михельдорф
1:1
Asko Oedt II
Завершен
31.10.2025
Илзер СВ
2:0
СВ Пачерн
Завершен
31.10.2025
СК Грёдиг
5:0
SV Schwarzach
Завершен
31.10.2025
Спортунион Санкт-Мартин
3:3
Юн. Перг
Завершен
31.10.2025
СВ Фридбург Пондорф
5:3
СПГ Прегартен
Завершен
31.10.2025
СВ Седда Бад-Шаллербах
2:0
Унион Эдельвейс
Завершен
31.10.2025
Фёкламаркт
1:2
Vortuna Bad Leonfelden
Завершен
