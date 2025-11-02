Смотреть онлайн SV Anthering - СК Штрасвальхен 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: SV Anthering — СК Штрасвальхен, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча SV Anthering — СК Штрасвальхен
Команда SV Anthering в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 5-30. Команда СК Штрасвальхен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-27. Команда SV Anthering в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. СК Штрасвальхен забивает 2, пропускает 3.