25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Фольдерс - Оберперфусс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия - Региональная лига - Тироль: ФК ФольдерсОберперфусс, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Австрия - Региональная лига - Тироль
ФК Фольдерс
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Оберперфусс
Превью матча ФК Фольдерс — Оберперфусс

Команда ФК Фольдерс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-14. Команда Оберперфусс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-8. Команда ФК Фольдерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Оберперфусс забивает 1, пропускает 1.

Игры 11 тур
26.10.2025
СПГ Мёц Зильц
3:1
СК Эббс
Завершен
25.10.2025
ФК Санкт-Иоганн
2:4
СК Милс 05
Завершен
25.10.2025
ФК Фольдерс
1:0
Оберперфусс
Завершен
24.10.2025
СК Кундл
0:1
Вёргль
Завершен
23.10.2025
СК Кематен
-:-
Фюген
Отложен
