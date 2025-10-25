Смотреть онлайн ФК Фольдерс - Оберперфусс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Региональная лига - Тироль: ФК Фольдерс — Оберперфусс, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча ФК Фольдерс — Оберперфусс
Команда ФК Фольдерс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-14. Команда Оберперфусс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-8. Команда ФК Фольдерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Оберперфусс забивает 1, пропускает 1.