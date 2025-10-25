Смотреть онлайн ФК Санкт-Иоганн - СК Милс 05 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Региональная лига - Тироль: ФК Санкт-Иоганн — СК Милс 05, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча ФК Санкт-Иоганн — СК Милс 05
Команда ФК Санкт-Иоганн в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-10.