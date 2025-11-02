Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн СК Милс 05 - ФК Фольдерс 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия - Региональная лига - Тироль: СК Милс 05ФК Фольдерс, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Австрия - Региональная лига - Тироль
СК Милс 05
Завершен
4 : 2
02 ноября 2025
ФК Фольдерс
Превью матча СК Милс 05 — ФК Фольдерс

Команда СК Милс 05 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-17. Команда ФК Фольдерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-14. Команда СК Милс 05 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Фольдерс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды ФК Фольдерс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

СК Милс 05
СК Милс 05
ФК Фольдерс
СК Милс 05
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.05.2025
ФК Фольдерс
ФК Фольдерс
1:2
СК Милс 05
СК Милс 05
Игры 12 тур
02.11.2025
СК Милс 05
4:2
ФК Фольдерс
Завершен
02.11.2025
СВ Телфс
2:3
СК Кундл
Завершен
31.10.2025
Вёргль
1:2
Ваттенс II
Завершен
31.10.2025
Оберперфусс
1:3
Иннсбрукк АК
Завершен
