Превью матча СК Милс 05 — ФК Фольдерс

Команда СК Милс 05 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-17. Команда ФК Фольдерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-14. Команда СК Милс 05 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Фольдерс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды ФК Фольдерс, в том матче победу одержали гостьи.