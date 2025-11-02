Превью матча СВ Телфс — СК Кундл

Команда СВ Телфс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-17. Команда СК Кундл, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 2-7. Команда СВ Телфс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Кундл забивает 0, пропускает 1.