Смотреть онлайн СВ Телфс - СК Кундл 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Региональная лига - Тироль: СВ Телфс — СК Кундл, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Telfs Emat.
Превью матча СВ Телфс — СК Кундл
Команда СВ Телфс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-17. Команда СК Кундл, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 2-7. Команда СВ Телфс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Кундл забивает 0, пропускает 1.