02.11.2025

Смотреть онлайн СВ Телфс - СК Кундл 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия - Региональная лига - Тироль: СВ ТелфсСК Кундл, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Telfs Emat.

МСК, 12 тур, Стадион: Sportplatz Telfs Emat
Австрия - Региональная лига - Тироль
СВ Телфс
Завершен
2 : 3
02 ноября 2025
СК Кундл
Смотреть онлайн
Превью матча СВ Телфс — СК Кундл

Команда СВ Телфс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-17. Команда СК Кундл, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 2-7. Команда СВ Телфс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Кундл забивает 0, пропускает 1.

Игры 12 тур
02.11.2025
СК Милс 05
4:2
ФК Фольдерс
Завершен
02.11.2025
СВ Телфс
2:3
СК Кундл
Завершен
31.10.2025
Вёргль
1:2
Ваттенс II
Завершен
31.10.2025
Оберперфусс
1:3
Иннсбрукк АК
Завершен
