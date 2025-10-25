Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : Аустрия Клагенфурт II — ФК ТСУ Матрай , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

Превью матча Аустрия Клагенфурт II — ФК ТСУ Матрай

Команда Аустрия Клагенфурт II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-26. Команда ФК ТСУ Матрай, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-7. Команда Аустрия Клагенфурт II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. ФК ТСУ Матрай забивает 1, пропускает 1.