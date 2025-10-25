Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : Лендорф — КАК 1909 , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

Превью матча Лендорф — КАК 1909

Команда Лендорф в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-15. Команда КАК 1909, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-20. Команда Лендорф в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КАК 1909 забивает 2, пропускает 2.