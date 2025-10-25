Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Лендорф - КАК 1909 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: ЛендорфКАК 1909, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
Лендорф
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
КАК 1909
Превью матча Лендорф — КАК 1909

Команда Лендорф в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-15. Команда КАК 1909, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-20. Команда Лендорф в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КАК 1909 забивает 2, пропускает 2.

Игры 14 тур
15.11.2025
А-XIII Аухоф Центр
2:2
Симмерингер
Завершен
15.11.2025
ЛАК-Интер
2:0
Швехат
Завершен
15.11.2025
Хелфорт 15
1:0
Штадлау
Завершен
15.11.2025
Винербергер
2:0
Герасдорф Штаммерсдорф
Завершен
15.11.2025
ВАФ Бригиттенау
2:1
Слован Хак
Завершен
15.11.2025
Floridsdorfer AC II
2:2
Хеллас Кагран
Завершен
08.11.2025
Клингенбах
3:1
Еннерсдорф
Завершен
08.11.2025
SC Wieselburg
3:1
Штоккерау
Завершен
08.11.2025
Oberpullendorf
1:1
ASV Neudorf/Parndorf II
Завершен
08.11.2025
SG Ardagger/Neustadtl
4:0
ФСВ Шремс
Завершен
08.11.2025
СКУ Килб
2:4
Адмира
Завершен
08.11.2025
St. Peter/Au
3:1
Винер-Нойштадт
Завершен
08.11.2025
Mattersburger Sportverein 2020
2:0
Санкт-Маргретен
Завершен
08.11.2025
СК Лайтапродерсдорф
3:1
Кофидиш
Завершен
08.11.2025
SPG Edelserpentin
3:0
SK Pama
Завершен
08.11.2025
SV Eberau
4:0
Дотшкреуц
Завершен
08.11.2025
УСВ Шайблингирхен-Варт
1:0
Лангенрор
Завершен
08.11.2025
Pochhacker Ybbs
2:1
СК Ортманн
Завершен
08.11.2025
USV Halbturn
0:0
СК Бад-Зауэрбрунн
Завершен
08.11.2025
ФК Хоричон
1:1
АСВ Зигендорф
Завершен
07.11.2025
SC Korneuburg
1:2
Ст. Пёлтен II
Завершен
07.11.2025
СК Цветль
0:4
ASK Ebreichsdorf
Завершен
02.11.2025
ТСУ Брамберг
2:1
Аниф
Завершен
02.11.2025
SV Anthering
2:4
СК Штрасвальхен
Завершен
01.11.2025
Брукк-ан-дер-Мур
2:3
SV Tillmitsch
Завершен
