26.10.2025

Смотреть онлайн Спиттал - Донау Клагенфурт 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: СпитталДонау Клагенфурт, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Goldeckstadion Spittal.

МСК, 14 тур, Стадион: Goldeckstadion Spittal
Австрия. Футбол. Ландеслига
Спиттал
4'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
Донау Клагенфурт
24'
25'
43'
Смотреть онлайн
Спиттал icon
4'
SV Донау Клагенфурт icon
24'
SV Донау Клагенфурт icon
25'
SV Донау Клагенфурт icon
43'
Счет после первого тайма 1:3
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
4'
Спиттал - 1-ый Гол
10'
Угловой
SV Донау Клагенфурт - Угловой
14'
Угловой
SV Донау Клагенфурт - Угловой
20'
Угловой
SV Донау Клагенфурт - Угловой
24'
SV Донау Клагенфурт - 2-ой Гол
25'
SV Донау Клагенфурт - 3-ий Гол
43'
SV Донау Клагенфурт - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3
56'
Угловой
SV Донау Клагенфурт - Угловой
65'
Угловой
SV Донау Клагенфурт - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Спиттал — Донау Клагенфурт

Статистика матча

Владение мячом
Спиттал Спиттал
31%
Донау Клагенфурт Донау Клагенфурт
69%
Атаки
83
145
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
3
11
Удары в створ ворот
2
11
Игры 14 тур
08.11.2025
Клингенбах
3:1
Еннерсдорф
Завершен
08.11.2025
SC Wieselburg
3:1
Штоккерау
Завершен
08.11.2025
Oberpullendorf
1:1
ASV Neudorf/Parndorf II
Завершен
08.11.2025
SG Ardagger/Neustadtl
4:0
ФСВ Шремс
Завершен
08.11.2025
СКУ Килб
2:4
Адмира
Завершен
08.11.2025
St. Peter/Au
3:1
Винер-Нойштадт
Завершен
08.11.2025
Mattersburger Sportverein 2020
2:0
Санкт-Маргретен
Завершен
08.11.2025
СК Лайтапродерсдорф
3:1
Кофидиш
Завершен
08.11.2025
SPG Edelserpentin
3:0
SK Pama
Завершен
08.11.2025
SV Eberau
4:0
Дотшкреуц
Завершен
08.11.2025
УСВ Шайблингирхен-Варт
1:0
Лангенрор
Завершен
08.11.2025
Pochhacker Ybbs
2:1
СК Ортманн
Завершен
08.11.2025
USV Halbturn
0:0
СК Бад-Зауэрбрунн
Завершен
08.11.2025
ФК Хоричон
1:1
АСВ Зигендорф
Завершен
07.11.2025
SC Korneuburg
1:2
Ст. Пёлтен II
Завершен
07.11.2025
СК Цветль
0:4
ASK Ebreichsdorf
Завершен
02.11.2025
ТСУ Брамберг
2:1
Аниф
Завершен
02.11.2025
SV Anthering
2:4
СК Штрасвальхен
Завершен
01.11.2025
Брукк-ан-дер-Мур
2:3
SV Tillmitsch
Завершен
31.10.2025
ОТСУ Халлайн
2:0
УФВ Тхалгау
Завершен
31.10.2025
Унион Хенндорф
1:2
ФК Зиценхайм
Завершен
31.10.2025
Грюн-Вайс Михельдорф
1:1
Asko Oedt II
Завершен
31.10.2025
Илзер СВ
2:0
СВ Пачерн
Завершен
31.10.2025
СК Грёдиг
5:0
SV Schwarzach
Завершен
31.10.2025
Спортунион Санкт-Мартин
3:3
Юн. Перг
Завершен
31.10.2025
СВ Фридбург Пондорф
5:3
СПГ Прегартен
Завершен
31.10.2025
СВ Седда Бад-Шаллербах
2:0
Унион Эдельвейс
Завершен
31.10.2025
Фёкламаркт
1:2
Vortuna Bad Leonfelden
Завершен
Комментарии к матчу
