26.10.2025
Смотреть онлайн Спиттал - Донау Клагенфурт 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Спиттал — Донау Клагенфурт, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Goldeckstadion Spittal.
МСК, 14 тур, Стадион: Goldeckstadion Spittal
Австрия. Футбол. Ландеслига
Спиттал
4'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
Донау Клагенфурт
24'
25'
43'
Спиттал
4'
Счет после первого тайма 1:3
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
4'
Спиттал - 1-ый Гол
10'
SV Донау Клагенфурт - Угловой
14'
SV Донау Клагенфурт - Угловой
20'
SV Донау Клагенфурт - Угловой
24'
SV Донау Клагенфурт - 2-ой Гол
25'
SV Донау Клагенфурт - 3-ий Гол
43'
SV Донау Клагенфурт - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3
56'
SV Донау Клагенфурт - Угловой
65'
SV Донау Клагенфурт - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Спиттал — Донау Клагенфурт
Статистика матча
Владение мячом
31%
69%
Атаки
83
145
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
3
11
Удары в створ ворот
2
11
Комментарии к матчу