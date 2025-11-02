Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Черноморец Одесса - Буковина 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УкраинаФутбол. Украина - Первая лига: Черноморец ОдессаБуковина, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Черноморец.

МСК, 14 тур, Стадион: Черноморец
Футбол. Украина - Первая лига
Черноморец Одесса
Отменен
0 : 2
02 ноября 2025
Буковина
10'
30'
Буковина icon
10'
Буковина icon
30'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Буковина - Угловой
10'
Буковина - 1-ый Гол
14'
Угловой
Черноморец Одесса - Угловой
23'
Угловой
Черноморец Одесса - Угловой
23'
Угловой
Черноморец Одесса - Угловой
24'
Угловой
Буковина - Угловой
26'
Угловой
Буковина - Угловой
30'
Буковина - 2-ой Гол

Превью матча Черноморец Одесса — Буковина

Команда Черноморец Одесса в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-10. Команда Буковина, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 25-9. Команда Черноморец Одесса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Буковина забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
38
34
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
0
2
Игры 14 тур
03.11.2025
Агробизнес Волочиск
3:1
Прикарпатье
Завершен
02.11.2025
Черноморец Одесса
0:2
Буковина
Отменен
02.11.2025
Ингулец Петрово
1:1
ФК Чернигов
Завершен
01.11.2025
UCSA
2:1
ФК Металлист Харьков
Завершен
01.11.2025
ГФК Металлург
-:-
Левый Берег Киев
Отменен
Комментарии к матчу
