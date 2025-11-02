Смотреть онлайн Черноморец Одесса - Буковина 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Украина — Футбол. Украина - Первая лига: Черноморец Одесса — Буковина, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Черноморец.
Превью матча Черноморец Одесса — Буковина
Команда Черноморец Одесса в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-10. Команда Буковина, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 25-9. Команда Черноморец Одесса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Буковина забивает 3, пропускает 1.