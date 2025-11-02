Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Ингулец Петрово - ФК Чернигов 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УкраинаФутбол. Украина - Первая лига: Ингулец ПетровоФК Чернигов, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ингулец.

МСК, 14 тур, Стадион: Стадион Ингулец
Футбол. Украина - Первая лига
Ингулец Петрово
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
ФК Чернигов
Превью матча Ингулец Петрово — ФК Чернигов

Команда Ингулец Петрово в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-8. Команда ФК Чернигов, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-17. Команда Ингулец Петрово в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Чернигов забивает 2, пропускает 2.

Игры 14 тур
03.11.2025
Агробизнес Волочиск
3:1
Прикарпатье
Завершен
02.11.2025
Черноморец Одесса
0:2
Буковина
Отменен
02.11.2025
Ингулец Петрово
1:1
ФК Чернигов
Завершен
01.11.2025
UCSA
2:1
ФК Металлист Харьков
Завершен
01.11.2025
ГФК Металлург
-:-
Левый Берег Киев
Отменен
