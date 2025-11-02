Смотреть онлайн Ингулец Петрово - ФК Чернигов 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Украина — Футбол. Украина - Первая лига: Ингулец Петрово — ФК Чернигов, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ингулец.
Превью матча Ингулец Петрово — ФК Чернигов
Команда Ингулец Петрово в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-8. Команда ФК Чернигов, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-17. Команда Ингулец Петрово в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Чернигов забивает 2, пропускает 2.