Превью матча Ингулец Петрово — ФК Чернигов

Команда Ингулец Петрово в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-8. Команда ФК Чернигов, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-17. Команда Ингулец Петрово в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Чернигов забивает 2, пропускает 2.