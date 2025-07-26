Смотреть онлайн Сан-Франциско - Чоррильо 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Сан-Франциско — Чоррильо, 2 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Агустин Мукита Санчес.
Превью матча Сан-Франциско — Чоррильо
Команда Сан-Франциско в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Чоррильо, в том матче сыграли вничью.