Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Сан-Франциско - Чоррильо 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Сан-ФранцискоЧоррильо, 2 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Агустин Мукита Санчес.

МСК, 2 тур, Стадион: Эстадио Агустин Мукита Санчес
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Сан-Франциско
3'
Завершен
1 : 2
26 июля 2025
Чоррильо
33'
39'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Сан-Франциско icon
3'
Чоррильо icon
33'
Чоррильо icon
39'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Чоррильо - Угловой
3'
Сан-Франциско - 1-ый Гол
20'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
32'
Угловой
Чоррильо - Угловой
33'
Чоррильо - 2-ой Гол
39'
Чоррильо - 3-ий Гол
41'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
43'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
44'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
45+1'
Угловой
Чоррильо - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
58'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
62'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
69'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
89'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
90'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Сан-Франциско — Чоррильо

Команда Сан-Франциско в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Чоррильо, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Сан-Франциско
Сан-Франциско
Чоррильо
Сан-Франциско
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
19.10.2025
Чоррильо
Чоррильо
0:0
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Франциско Сан-Франциско
61%
Чоррильо Чоррильо
39%
Атаки
128
87
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
3
Игры 2 тур
26.01.2026
Тауро
-:-
Спортинг Сан-Мигелито
Предстоящая
26.01.2026
Унион Кокле
-:-
Верагуас
Предстоящая
04:30
Арабе Юнидо
2:2
Альянса де Панама
2 -ый тайм , 92'
02:15
Чоррильо
1:1
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
Завершен
24.01.2026
Сан-Франциско
2:2
ФК Эррера
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
25 Января
17:00
Барселона Барселона
Овьедо Овьедо
25 Января
18:15
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Майорка Майорка
25 Января
16:00
Рома Рома
Милан Милан
25 Января
22:45
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
25 Января
17:00
Дженоа Дженоа
Болонья Болонья
25 Января
17:00
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
25 Января
20:00
Сассуоло Сассуоло
Кремонезе Кремонезе
25 Января
14:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
25 Января
19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
25 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA