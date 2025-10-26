Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Унио Эспортива Санта-Колома - Пения Энкарнада 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АндорраАндорра - Примера Дивизио: Унио Эспортива Санта-КоломаПения Энкарнада, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadi Comunal d'Andorra la Vella.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadi Comunal d'Andorra la Vella
Андорра - Примера Дивизио
Унио Эспортива Санта-Колома
27'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Пения Энкарнада
48'
Смотреть онлайн
Унио Эспортива Санта-Колома icon
27'
Счет после первого тайма 1:0
Пения Энкарнада icon
48'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Унио Эспортива Санта-Колома - Угловой
13'
Угловой
Пения Энкарнада - Угловой
18'
Угловой
Унио Эспортива Санта-Колома - Угловой
27'
Унио Эспортива Санта-Колома - 1-ый Гол
34'
Угловой
Пения Энкарнада - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Пения Энкарнада - 2-ой Гол
72'
Угловой
Пения Энкарнада - Угловой
81'
Угловой
Унио Эспортива Санта-Колома - Угловой
90'
Угловой
Пения Энкарнада - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Унио Эспортива Санта-Колома — Пения Энкарнада

Команда Унио Эспортива Санта-Колома в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-1. Команда Пения Энкарнада, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Унио Эспортива Санта-Колома в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Пения Энкарнада забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Унио Эспортива Санта-Колома Унио Эспортива Санта-Колома
50%
Пения Энкарнада Пения Энкарнада
50%
Атаки
105
97
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
3
5
Игры 6 тур
26.10.2025
Унио Эспортива Санта-Колома
1:1
Пения Энкарнада
Завершен
26.10.2025
CF Esperança d'Andorra
0:2
ФК Рейнджерс
Завершен
26.10.2025
Клуб Еспортью Каррой
0:0
Пас де ла Каса
Завершен
26.10.2025
АК д'Ескалдес
2:2
ФК Санта Колома
Завершен
Комментарии к матчу
