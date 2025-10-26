Превью матча Унио Эспортива Санта-Колома — Пения Энкарнада

Команда Унио Эспортива Санта-Колома в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-1. Команда Пения Энкарнада, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Унио Эспортива Санта-Колома в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Пения Энкарнада забивает 0, пропускает 0.