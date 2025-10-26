Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн CF Esperança d'Andorra - ФК Рейнджерс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АндорраАндорра - Примера Дивизио: CF Esperança d'AndorraФК Рейнджерс, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadi Comunal d'Andorra la Vella.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadi Comunal d'Andorra la Vella
Андорра - Примера Дивизио
CF Esperança d'Andorra
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
ФК Рейнджерс
30'
90+5'
Смотреть онлайн
FC Ranger's icon
30'
Счет после первого тайма 0:1
FC Ranger's icon
90+5'
Текстовая трансляция
25'
Угловой
CF Esperança d'Andorra - Угловой
30'
FC Ranger's - 1-ый Гол
36'
Угловой
CF Esperança d'Andorra - Угловой
45'
Угловой
FC Ranger's - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
48'
Угловой
CF Esperança d'Andorra - Угловой
55'
Угловой
FC Ranger's - Угловой
90+5'
FC Ranger's - 2-ой Гол

Превью матча CF Esperança d'Andorra — ФК Рейнджерс

Команда CF Esperança d'Andorra в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-9. Команда ФК Рейнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-3. Команда CF Esperança d'Andorra в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. ФК Рейнджерс забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
CF Esperança d'Andorra CF Esperança d'Andorra
43%
ФК Рейнджерс ФК Рейнджерс
57%
Атаки
101
132
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
1
5
Игры 6 тур
26.10.2025
Унио Эспортива Санта-Колома
1:1
Пения Энкарнада
Завершен
26.10.2025
CF Esperança d'Andorra
0:2
ФК Рейнджерс
Завершен
26.10.2025
Клуб Еспортью Каррой
0:0
Пас де ла Каса
Завершен
26.10.2025
АК д'Ескалдес
2:2
ФК Санта Колома
Завершен
