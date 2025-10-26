Смотреть онлайн CF Esperança d'Andorra - ФК Рейнджерс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Андорра — Андорра - Примера Дивизио: CF Esperança d'Andorra — ФК Рейнджерс, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadi Comunal d'Andorra la Vella.
Превью матча CF Esperança d'Andorra — ФК Рейнджерс
Команда CF Esperança d'Andorra в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-9. Команда ФК Рейнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-3. Команда CF Esperança d'Andorra в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. ФК Рейнджерс забивает 1, пропускает 0.