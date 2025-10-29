Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Лузитания Лороза - Визела 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Сегунда лига: Лузитания ЛорозаВизела, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Do Lusitania Fc. Судить этот матч будет Bruno Miguel do Carmo Vieira.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Do Lusitania Fc
Португалия - Сегунда лига
Лузитания Лороза
55'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
Визела
35'
Визела icon
35'
Счет после первого тайма 0:1
Лузитания Лороза icon
55'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Лузитания Лороза - Угловой
14'
Угловой
Лузитания Лороза - Угловой
35'
Визела - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Лузитания Лороза - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Угловой
Визела - Угловой
55'
Угловой
Лузитания Лороза - Угловой
55'
Лузитания Лороза - 2-ой Гол
64'
Угловой
Визела - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Лузитания Лороза — Визела

Команда Лузитания Лороза в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Визела, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Лузитания Лороза в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Визела забивает 2, пропускает 1.

Лузитания Лороза Лузитания Лороза
9
Португалия
Жоао Сильва
11
Португалия
Miguel Pereira
4
Австралия
Dylan Collard
8
Бразилия
Jose Antonio Doria dos Santos Campelo
6
Нигерия
Абдуллахи Ибрахим Альхассан
5
Португалия
Сильверио Жунио
27
Португалия
Фабинью
12
Португалия
Арсенио Нуньеш
1
Португалия
Рикарду Моура
28
Португалия
Тьяго Мануэль Оливейра Мескита
16
Португалия
Луис Роха
Тренер
Португалия
Мигель Педро
Визела Визела
5
Испания
Moha
40
Бразилия
Italo Guilherme Machado Henrique
9
Испания
Manu
1
Испания
Antonio Aleman
7
Франция
Damien Loppy
6
Португалия
Жота
11
Франция
Natanael Ntolla
22
Сербия
Aleksandar Busnic
24
Германия
Хайнц Моршель
17
Португалия
Мигель Тавареш
4
Швейцария
Jean-Pierre Rhyner
Тренер
Португалия
Ricardo Sousa

Статистика матча

Владение мячом
Лузитания Лороза Лузитания Лороза
48%
Визела Визела
52%
Атаки
83
71
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bruno Miguel do Carmo Vieira (Португалия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Bruno Miguel do Carmo Vieira назначал пенальти

Игры 9 тур
30.10.2025
Лейкшес
1:5
Академико Визеу
Завершен
30.10.2025
Маритиму
1:3
Униан Лейрия
Завершен
30.10.2025
Портимоненси
0:1
Торренсе
Завершен
30.10.2025
Бенфика II
2:1
Пасуш де Феррейра
Завершен
30.10.2025
Шавиш
-:-
Спортинг Б
Отложен
29.10.2025
Оливейренсе
1:0
Порто Б
Завершен
29.10.2025
Лузитания Лороза
1:1
Визела
Завершен
Комментарии к матчу
