Смотреть онлайн Лузитания Лороза - Визела 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Сегунда лига: Лузитания Лороза — Визела, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Do Lusitania Fc. Судить этот матч будет Bruno Miguel do Carmo Vieira.
Превью матча Лузитания Лороза — Визела
Команда Лузитания Лороза в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Визела, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Лузитания Лороза в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Визела забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bruno Miguel do Carmo Vieira (Португалия).
За последние 3 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Bruno Miguel do Carmo Vieira назначал пенальти