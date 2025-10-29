Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Оливейренсе - Порто Б 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Сегунда лига: ОливейренсеПорто Б, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Carlos Osorio. Судить этот матч будет Diogo Teixeira Araujo.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Carlos Osorio
Португалия - Сегунда лига
Оливейренсе
45'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Порто Б
Смотреть онлайн
Оливейренсе icon
45'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Порто Б - Угловой
5'
Угловой
Порто Б - Угловой
8'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
17'
Угловой
Порто Б - Угловой
18'
Угловой
Порто Б - Угловой
22'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
26'
Угловой
Порто Б - Угловой
27'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
29'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
45'
Оливейренсе - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
59'
Угловой
Оливейренсе - Угловой
73'
Угловой
Порто Б - Угловой
78'
Угловой
Порто Б - Угловой
90+7'
Угловой
Порто Б - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Оливейренсе — Порто Б

Команда Оливейренсе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-8. Команда Порто Б, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Оливейренсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Порто Б забивает 1, пропускает 1.

Оливейренсе Оливейренсе
16
Англия
Amadou Diallo
8
Франция
Manga Foe Ondoa
13
Португалия
Vasco de Cunha Santos
7
Бразилия
Joao Adriano
75
Португалия
Nuno Namora
9
Португалия
Педру Мартело
99
Бразилия
Sabino
19
Португалия
Armando Lopes
21
Португалия
Joao Silva
31
Португалия
Рикардо Рибейро
4
Португалия
Бура
Тренер
Португалия
Jorge Pinto
Порто Б Порто Б
88
Ангола
Domingos
87
Колумбия
Bryan Mateo Caicedo Ramos
80
Бразилия
Kaio Henrique
24
Португалия
Жоао Коста
56
Бразилия
Kaue Rodrigues Pessanha
44
Felipe Florencio da Silva
75
Франция
Янн Карамо
92
Португалия
Joao Teixeira
73
Португалия
Gabriel Bras
79
Leonardo Vonic
46
Бразилия
Pedro Lima
Тренер
Португалия
Joao Brandao

Статистика матча

Владение мячом
Оливейренсе Оливейренсе
40%
Порто Б Порто Б
60%
Атаки
74
94
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Diogo Teixeira Araujo (Португалия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Diogo Teixeira Araujo назначал пенальти

Игры 9 тур
30.10.2025
Лейкшес
1:5
Академико Визеу
Завершен
30.10.2025
Маритиму
1:3
Униан Лейрия
Завершен
30.10.2025
Портимоненси
0:1
Торренсе
Завершен
30.10.2025
Бенфика II
2:1
Пасуш де Феррейра
Завершен
30.10.2025
Шавиш
-:-
Спортинг Б
Отложен
29.10.2025
Оливейренсе
1:0
Порто Б
Завершен
29.10.2025
Лузитания Лороза
1:1
Визела
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA