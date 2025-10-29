Смотреть онлайн Оливейренсе - Порто Б 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Сегунда лига: Оливейренсе — Порто Б, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Carlos Osorio. Судить этот матч будет Diogo Teixeira Araujo.
Превью матча Оливейренсе — Порто Б
Команда Оливейренсе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-8. Команда Порто Б, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Оливейренсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Порто Б забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Diogo Teixeira Araujo (Португалия).
За последние 3 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Diogo Teixeira Araujo назначал пенальти