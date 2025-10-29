Превью матча Оливейренсе — Порто Б

Команда Оливейренсе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-8. Команда Порто Б, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Оливейренсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Порто Б забивает 1, пропускает 1.