Превью матча Алкойано — Reus FC Reddis

Команда Алкойано в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-7. Команда Reus FC Reddis, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Алкойано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Reus FC Reddis забивает 2, пропускает 1.