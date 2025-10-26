Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Алкойано - Reus FC Reddis 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 3: АлкойаноReus FC Reddis, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Collao.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio El Collao
Spain Segunda Division RFEF Group 3
Алкойано
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Reus FC Reddis
87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Reus FC Reddis icon
87'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Алкойано - Угловой
39'
Угловой
Reus FC Reddis - Угловой
44'
Угловой
Reus FC Reddis - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Reus FC Reddis - Угловой
57'
Угловой
Reus FC Reddis - Угловой
58'
Угловой
Алкойано - Угловой
63'
Угловой
Алкойано - Угловой
64'
Угловой
Алкойано - Угловой
79'
Угловой
Алкойано - Угловой
87'
Reus FC Reddis - 1-ый Гол
90+3'
Угловой
Reus FC Reddis - Угловой
90+6'
Угловой
Алкойано - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Алкойано — Reus FC Reddis

Команда Алкойано в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-7. Команда Reus FC Reddis, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Алкойано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Reus FC Reddis забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Алкойано Алкойано
54%
Reus FC Reddis Reus FC Reddis
46%
Атаки
136
98
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
4
2
Игры 8 тур
26.10.2025
Барбастро
1:1
Atletic Lleida
Завершен
26.10.2025
Алкойано
0:1
Reus FC Reddis
Завершен
26.10.2025
Олот
2:1
Гирона B
Завершен
26.10.2025
Валенсия Б
1:1
UE Porreres
Завершен
26.10.2025
СЕ Андраткс
2:0
Ибиза Ислас Питиусас
Завершен
26.10.2025
Барселона Б
2:2
УД Побленсе
Завершен
25.10.2025
Андреу
3:2
Торрент
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Париж Париж
Валенсия Валенсия
13 Ноября
22:45
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Баскония Баскония
13 Ноября
23:00
Франция Франция
Украина Украина
13 Ноября
22:45
Перуджа Перуджа
Кунео Кунео
13 Ноября
22:30
Карлос Алкараз Гарфия Карлос Алкараз Гарфия
Лоренцо Мусетти Лоренцо Мусетти
13 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA