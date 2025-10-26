Смотреть онлайн Алкойано - Reus FC Reddis 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 3: Алкойано — Reus FC Reddis, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Collao.
Превью матча Алкойано — Reus FC Reddis
Команда Алкойано в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-7. Команда Reus FC Reddis, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Алкойано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Reus FC Reddis забивает 2, пропускает 1.