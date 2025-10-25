Смотреть онлайн Андреу - Торрент 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 3: Андреу — Торрент, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нарчис Сала.
Превью матча Андреу — Торрент
Команда Андреу в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-8. Команда Торрент, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-10. Команда Андреу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торрент забивает 1, пропускает 1.