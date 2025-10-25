Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Андреу - Торрент 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 3: АндреуТоррент, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нарчис Сала.

МСК, 8 тур, Стадион: Нарчис Сала
Spain Segunda Division RFEF Group 3
Андреу
14'
38'
89'
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Торрент
24'
90'
Смотреть онлайн
Андреу icon
14'
Торрент icon
24'
Андреу icon
38'
Счет после первого тайма 2:1
Андреу icon
89'
Торрент icon
90'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
14'
Андреу - 1-ый Гол
24'
Торрент - 2-ой Гол
38'
Андреу - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
51'
Угловой
Андреу - Угловой
62'
Угловой
Торрент - Угловой
69'
Угловой
Торрент - Угловой
75'
Угловой
Андреу - Угловой
77'
Угловой
Андреу - Угловой
80'
Угловой
Андреу - Угловой
89'
Андреу - 4-ый Гол
90'
Торрент - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Андреу — Торрент

Команда Андреу в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-8. Команда Торрент, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-10. Команда Андреу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торрент забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Андреу Андреу
54%
Торрент Торрент
46%
Атаки
127
130
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
