29.10.2025

Смотреть онлайн Брага - Санта-Клара 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияКубок Лиги Португалии по футболу: БрагаСанта-Клара, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мунисипал де Брага. Судить этот матч будет David Rafael Oliveira da Silva.

МСК, 3 тур, Стадион: Стадион Мунисипал де Брага
Кубок Лиги Португалии по футболу
Брага
Pau Victor 7'
Leonardo Lelo 24'
Фран Наварро 73'
84'
Gabriel Silva Moscardo de Salles 88'
Завершен
5 : 0
29 октября 2025
Санта-Клара
Смотреть онлайн
Pau Victor icon
7'
Leonardo Lelo icon
24'
Счет после первого тайма 2:0
Фран Наварро icon
73'
Брага icon
84'
Gabriel Silva Moscardo de Salles icon
88'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
7'
Pau Victor - 1-ый Гол
17'
Угловой
Брага - Угловой
24'
Leonardo Lelo - 2-ой Гол
38'
Угловой
Санта-Клара - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
65'
Угловой
Санта-Клара - Угловой
73'
Фран Наварро - 3-ий Гол
84'
Брага - 4-ый Гол
88'
Gabriel Silva Moscardo de Salles - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Брага — Санта-Клара

Команда Брага в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-8. Команда Санта-Клара, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Брага в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Санта-Клара забивает 1, пропускает 1.

Брага Брага
1
Чехия
Lukas Hornicek
4
Франция
Сику Ниакате
14
Швеция
Gustaf Lagerbielke
26
Германия
Bright Akwo Arrey-Mbi
20
Дания
Mario Dorgeles
29
Франция
Jean-Baptiste Gorby
8
Португалия
Жоау Моутинью
5
Португалия
Leonardo Lelo
10
Уругвай
Родриго Саласар Мартинес
39
Испания
Фран Наварро
21
Португалия
Рикарду Орта
Тренер
Испания
Carlos Vicens
Санта-Клара Санта-Клара
1
Бразилия
Gabriel Batista
13
Португалия
Роча
21
Португалия
Фредерико Венанцио
23
Бразилия
Sidney Lima
42
Бразилия
Lucas Soares de Almeida
6
Бразилия
Adriano
8
Португалия
Pedro Ferreira
35
Португалия
Sergio Miguel Lobo Araujo
64
Бразилия
Paulo Victor
70
Бразилия
Vinicius
29
Бразилия
Wendel
Тренер
Португалия
Vasco Matos

Статистика матча

Владение мячом
Брага Брага
63%
Санта-Клара Санта-Клара
37%
Атаки
112
57
Угловые
1
2
Фолы
11
15
Удары (всего)
13
5
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
9
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен David Rafael Oliveira da Silva (Португалия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 38 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) David Rafael Oliveira da Silva назначал пенальти

Игры 3 тур
29.10.2025
Бенфика
3:0
Тондела
Завершен
29.10.2025
Брага
5:0
Санта-Клара
Завершен
