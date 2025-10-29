Смотреть онлайн Брага - Санта-Клара 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Лиги Португалии по футболу: Брага — Санта-Клара, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мунисипал де Брага. Судить этот матч будет David Rafael Oliveira da Silva.
Превью матча Брага — Санта-Клара
Команда Брага в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-8. Команда Санта-Клара, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Брага в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Санта-Клара забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен David Rafael Oliveira da Silva (Португалия).
За последние 5 матчей судья показал 38 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) David Rafael Oliveira da Silva назначал пенальти