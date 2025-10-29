Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Бенфика - Тондела 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияКубок Лиги Португалии по футболу: БенфикаТондела, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика. Судить этот матч будет Carlos Macedo.

МСК, 3 тур, Стадион: Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика
Кубок Лиги Португалии по футболу
Бенфика
Николас Отаменди 41'
Доди Люкебакио 83'
Barreiro 90+5'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Тондела
Смотреть онлайн
Николас Отаменди icon
41'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Доди Люкебакио icon
83'
Barreiro - Бенфика icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Тондела - Угловой
20'
Угловой
Бенфика - Угловой
33'
Угловой
Бенфика - Угловой
35'
Угловой
Бенфика - Угловой
41'
Николас Отаменди - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Бенфика - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
63'
Угловой
Тондела - Угловой
72'
Угловой
Бенфика - Угловой
75'
Угловой
Бенфика - Угловой
80'
Угловой
Бенфика - Угловой
83'
Доди Люкебакио - 2-ой Гол
90+5'
Barreiro - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,2

Превью матча Бенфика — Тондела

Команда Бенфика в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-8. Команда Тондела, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 4-17. Команда Бенфика в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тондела забивает 0, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Бенфика, в том матче победу одержали хозяева.

Бенфика Бенфика
24
Португалия
Samuel Soares
8
Норвегия
Фредрик Аурснес
4
Португалия
Antonio Silva
30
Аргентина
Николас Отаменди
26
Швеция
Samuel Dahl
18
Люксембург
Леандро Мартинс
5
Аргентина
Enzo Barrenechea
11
Бельгия
Доди Люкебакио
10
Украина
Georgiy Sudakov
21
Норвегия
Andreas Schjelderup
9
Хорватия
Franjo Ivanovic
Тренер
Португалия
Жозе Моуриньо
Тондела Тондела
30
Испания
Lucas Canizares
48
Португалия
Tiago Manso
5
Португалия
Жоао Афонсо
20
Brayan Medina
21
Франция
Remy Vita
10
Ирландия
Joe Hodge
8
Португалия
Элдер Таварес
19
Португалия
Afonso Rodrigues
79
Португалия
Hugo Félix Sequeira
11
Колумбия
Yefrei Rodriguez
67
Бразилия
Yarlen Faustino Augusto
Тренер
Португалия
Иву Виейра

История последних встреч

Бенфика
Бенфика
Тондела
Бенфика
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Бенфика
Бенфика
3:0
Тондела
Тондела
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Бенфика Бенфика
65%
Тондела Тондела
35%
Атаки
117
76
Угловые
7
2
Фолы
11
12
Удары (всего)
8
1
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
7
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Carlos Macedo (Португалия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 57% (4 из 7 матчей) Carlos Macedo назначал пенальти

Игры 3 тур
29.10.2025
Бенфика
3:0
Тондела
Завершен
29.10.2025
Брага
5:0
Санта-Клара
Завершен
Комментарии к матчу
