Смотреть онлайн Бенфика - Тондела 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Лиги Португалии по футболу: Бенфика — Тондела, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика. Судить этот матч будет Carlos Macedo.
Превью матча Бенфика — Тондела
Команда Бенфика в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-8. Команда Тондела, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 4-17. Команда Бенфика в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тондела забивает 0, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Бенфика, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Carlos Macedo (Португалия).
За последние 7 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 57% (4 из 7 матчей) Carlos Macedo назначал пенальти