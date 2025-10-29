Превью матча Бенфика — Тондела

Команда Бенфика в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-8. Команда Тондела, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 4-17. Команда Бенфика в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тондела забивает 0, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Бенфика, в том матче победу одержали хозяева.