06.07.2025

Смотреть онлайн Cashmere Technical Women - Otago University AFC Women 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияКубок Новой Зеландии по футболу. Женщины: Cashmere Technical WomenOtago University AFC Women, 3 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины
Cashmere Technical Women
15'
81'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Otago University AFC Women
61'
Смотреть онлайн
Cashmere Technical Women icon
15'
Счет после первого тайма 1:0
Otago University AFC Women icon
61'
Cashmere Technical Women icon
81'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Otago University AFC Women - Угловой
12'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
13'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
15'
Cashmere Technical Women - 1-ый Гол
27'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
38'
Угловой
Otago University AFC Women - Угловой
45'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
45+1'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
61'
Otago University AFC Women - 2-ой Гол
64'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
67'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
68'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
68'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
71'
Cashmere Technical Women - Незабитый пенальти
71'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
72'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
81'
Cashmere Technical Women - 3-ий Гол
83'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
90+5'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Cashmere Technical Women — Otago University AFC Women

Статистика матча

Владение мячом
Cashmere Technical Women Cashmere Technical Women
61%
Otago University AFC Women Otago University AFC Women
39%
Атаки
91,91,0
61,61,0
Угловые
13
2
Удары мимо ворот
8,8,0
1,1,0
Удары в створ ворот
4,4,0
2,2,0
Комментарии к матчу
