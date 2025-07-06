06.07.2025
Смотреть онлайн Cashmere Technical Women - Otago University AFC Women 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины: Cashmere Technical Women — Otago University AFC Women, 3 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины
Cashmere Technical Women
15'
81'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Otago University AFC Women - Угловой
12'
Cashmere Technical Women - Угловой
13'
Cashmere Technical Women - Угловой
15'
Cashmere Technical Women - 1-ый Гол
27'
Cashmere Technical Women - Угловой
38'
Otago University AFC Women - Угловой
45'
Cashmere Technical Women - Угловой
45+1'
Cashmere Technical Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
61'
Otago University AFC Women - 2-ой Гол
64'
Cashmere Technical Women - Угловой
67'
Cashmere Technical Women - Угловой
68'
Cashmere Technical Women - Угловой
68'
Cashmere Technical Women - Угловой
71'
Cashmere Technical Women - Незабитый пенальти
71'
Cashmere Technical Women - Угловой
72'
Cashmere Technical Women - Угловой
81'
Cashmere Technical Women - 3-ий Гол
83'
Cashmere Technical Women - Угловой
90+5'
Cashmere Technical Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Cashmere Technical Women — Otago University AFC Women
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
91,91,0
61,61,0
Угловые
13
2
Удары мимо ворот
8,8,0
1,1,0
Удары в створ ворот
4,4,0
2,2,0
Комментарии к матчу