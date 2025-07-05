Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Окленд Юнайтед (жен) - West Coast Rangers Women 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияКубок Новой Зеландии по футболу. Женщины: Окленд Юнайтед (жен)West Coast Rangers Women, 3 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины
Окленд Юнайтед (жен)
19'
54'
Завершен
2 : 1
05 июля 2025
West Coast Rangers Women
79'
Окленд Юнайтед (жен) icon
19'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Окленд Юнайтед (жен) icon
54'
West Coast Rangers Women icon
79'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
West Coast Rangers Women - Угловой
6'
Угловой
West Coast Rangers Women - Угловой
12'
Угловой
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
16'
Угловой
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
19'
Угловой
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
19'
Окленд Юнайтед (жен) - 1-ый Гол
23'
Угловой
West Coast Rangers Women - Угловой
25'
Угловой
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
30'
Угловой
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
32'
Угловой
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
54'
Окленд Юнайтед (жен) - 2-ой Гол
79'
West Coast Rangers Women - 3-ий Гол
90+9'
Угловой
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1

Превью матча Окленд Юнайтед (жен) — West Coast Rangers Women

История последних встреч

Окленд Юнайтед (жен)
Окленд Юнайтед (жен)
West Coast Rangers Women
Окленд Юнайтед (жен)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.07.2025
West Coast Rangers Women
West Coast Rangers Women
1:0
Окленд Юнайтед (жен)
Окленд Юнайтед (жен)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Окленд Юнайтед (жен) Окленд Юнайтед (жен)
57%
West Coast Rangers Women West Coast Rangers Women
43%
Атаки
73,73,0
48,48,0
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
9,9,0
10,10,0
Удары в створ ворот
7,7,0
3,3,0
Комментарии к матчу
