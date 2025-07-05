05.07.2025
Смотреть онлайн Окленд Юнайтед (жен) - West Coast Rangers Women 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины: Окленд Юнайтед (жен) — West Coast Rangers Women, 3 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины
Окленд Юнайтед (жен)
19'
54'
Завершен
2 : 1
05 июля 2025
Текстовая трансляция
6'
West Coast Rangers Women - Угловой
6'
West Coast Rangers Women - Угловой
12'
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
16'
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
19'
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
19'
Окленд Юнайтед (жен) - 1-ый Гол
23'
West Coast Rangers Women - Угловой
25'
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
30'
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
32'
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
54'
Окленд Юнайтед (жен) - 2-ой Гол
79'
West Coast Rangers Women - 3-ий Гол
90+9'
Окленд Юнайтед (жен) - Угловой
Превью матча Окленд Юнайтед (жен) — West Coast Rangers Women
История последних встреч
Окленд Юнайтед (жен)
West Coast Rangers Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.07.2025
West Coast Rangers Women
1:0
Окленд Юнайтед (жен)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
73,73,0
48,48,0
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
9,9,0
10,10,0
Удары в створ ворот
7,7,0
3,3,0
Комментарии к матчу