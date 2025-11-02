Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Зугло - Сентлоринц 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НБ 2: ЗуглоСентлоринц, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BVSC Stadion.

МСК, 12 тур, Стадион: BVSC Stadion
Венгрия - НБ 2
Зугло
76'
77'
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
Сентлоринц
11'
Смотреть онлайн
Сентлоринц icon
11'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Зугло icon
76'
Зугло icon
77'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Зугло - Угловой
8'
Угловой
Зугло - Угловой
11'
Сентлоринц - 1-ый Гол
24'
Угловой
Сентлоринц - Угловой
33'
Угловой
Зугло - Угловой
41'
Угловой
Сентлоринц - Угловой
45+1'
Угловой
Зугло - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
48'
Угловой
Сентлоринц - Угловой
62'
Угловой
Сентлоринц - Угловой
64'
Угловой
Сентлоринц - Угловой
76'
Угловой
Зугло - Угловой
76'
Зугло - 2-ой Гол
77'
Зугло - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Сентлоринц - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2

Превью матча Зугло — Сентлоринц

Команда Зугло в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-8. Команда Сентлоринц, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-20. Команда Зугло в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сентлоринц забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Зугло Зугло
47%
Сентлоринц Сентлоринц
53%
Атаки
101
116
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
