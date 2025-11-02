Смотреть онлайн Зугло - Сентлоринц 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НБ 2: Зугло — Сентлоринц, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BVSC Stadion.
Превью матча Зугло — Сентлоринц
Команда Зугло в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-8. Команда Сентлоринц, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-20. Команда Зугло в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сентлоринц забивает 2, пропускает 2.