Превью матча Сзегед-Ксанад Гросикс — Будафоки МТЕ

Команда Сзегед-Ксанад Гросикс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-11. Команда Будафоки МТЕ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-12. Команда Сзегед-Ксанад Гросикс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Будафоки МТЕ забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Будафоки МТЕ, в том матче победу одержали гостьи.