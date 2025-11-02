Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Сзегед-Ксанад Гросикс - Будафоки МТЕ 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НБ 2: Сзегед-Ксанад ГросиксБудафоки МТЕ, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Szent Gellert Forum.

МСК, 12 тур, Стадион: Szent Gellert Forum
Венгрия - НБ 2
Сзегед-Ксанад Гросикс
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
Будафоки МТЕ
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Сзегед-Ксанад Гросикс - Угловой
6'
Угловой
Будафоки МТЕ - Угловой
20'
Угловой
Сзегед-Ксанад Гросикс - Угловой

Превью матча Сзегед-Ксанад Гросикс — Будафоки МТЕ

Команда Сзегед-Ксанад Гросикс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-11. Команда Будафоки МТЕ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-12. Команда Сзегед-Ксанад Гросикс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Будафоки МТЕ забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Будафоки МТЕ, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Сзегед-Ксанад Гросикс
Сзегед-Ксанад Гросикс
Будафоки МТЕ
Сзегед-Ксанад Гросикс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.05.2025
Будафоки МТЕ
Будафоки МТЕ
2:3
Сзегед-Ксанад Гросикс
Сзегед-Ксанад Гросикс
Обзор

Статистика матча

Атаки
56
30
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
1
0
Игры 12 тур
02.11.2025
Айка
-:-
Мезоковешди
Отложен
02.11.2025
Тисакечке
2:1
Кечкемет TE
Завершен
02.11.2025
Сзегед-Ксанад Гросикс
0:0
Будафоки МТЕ
Отменен
02.11.2025
Зугло
2:1
Сентлоринц
Завершен
