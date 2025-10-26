Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Дуйсбург - РВ Эссен 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияGermany 3. Liga: ДуйсбургРВ Эссен, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Шауйнсланд-Райзен-Арена. Судить этот матч будет Richard Hempel.

МСК, 12 тур, Стадион: Шауйнсланд-Райзен-Арена
Germany 3. Liga
Дуйсбург
23'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
РВ Эссен
25'
Дуйсбург icon
23'
РВ Эссен icon
25'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Дуйсбург - Угловой
23'
Дуйсбург - 1-ый Гол
25'
РВ Эссен - 2-ой Гол
28'
Угловой
Дуйсбург - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
РВ Эссен - Угловой
68'
Угловой
Дуйсбург - Угловой
70'
Угловой
Дуйсбург - Угловой
72'
Угловой
Дуйсбург - Угловой
73'
Угловой
Дуйсбург - Угловой
73'
Угловой
Дуйсбург - Угловой
78'
Угловой
Дуйсбург - Угловой
81'
Угловой
РВ Эссен - Угловой
88'
Угловой
Дуйсбург - Угловой
90+4'
Угловой
Дуйсбург - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Дуйсбург — РВ Эссен

Команда Дуйсбург в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 30-9. Команда РВ Эссен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-22. Команда Дуйсбург в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. РВ Эссен забивает 2, пропускает 2.

Дуйсбург Дуйсбург
9
Германия
Tim Heike
1
Германия
Maximilian Braune
6
Германия
Rasim Bulic
17
Турция
Mert Gockan
14
Германия
Conor Noss
10
Германия
Кристиан Виет
27
Германия
Can Coskun
37
Германия
Патрик Зуссек
5
Германия
Tobias Fleckstein
42
Германия
Александер Хан
29
Германия
Джошуа Биттер
Тренер
Германия
Dietmar Hirsch
РВ Эссен РВ Эссен
28
Франция
Tom Moustier
6
Германия
Ахмет Арслан
1
Германия
Jakob Golz
33
Германия
Tobias Kraulich
24
Ямайка
Kaito Mizuta
23
Германия
Jose-Enrique Rios Alonso
2
Германия
Michael Kostka
9
Словения
Jaka Cuber Potocnik
10
Германия
Marvin Obuz
26
Германия
Торбен Мюсель
14
Германия
Lucas Brumme
Тренер
Германия
Уве Кошинат

Статистика матча

Владение мячом
Дуйсбург Дуйсбург
47%
РВ Эссен РВ Эссен
53%
Атаки
68
67
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Richard Hempel (Германия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Richard Hempel назначал пенальти

Игры 12 тур
26.10.2025
Дуйсбург
1:1
РВ Эссен
Завершен
26.10.2025
Виктория Кёльн
2:4
Ганза Росток
Завершен
26.10.2025
Хоффенхайм II
1:1
Эрцгебирге Ауэ
Завершен
25.10.2025
Вальдхоф Мангейм
3:1
1860 Мюнхен
Завершен
25.10.2025
Ингольштадт 04
2:1
Саарбрюккен
Завершен
25.10.2025
Верл
5:0
ССВ Ульм
Завершен
25.10.2025
Энергия Коттбус
4:3
Хавелсе
Завершен
24.10.2025
Веен
1:2
Алемания Аахен
Завершен
Комментарии к матчу
