Смотреть онлайн Дуйсбург - РВ Эссен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany 3. Liga: Дуйсбург — РВ Эссен, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Шауйнсланд-Райзен-Арена. Судить этот матч будет Richard Hempel.
Превью матча Дуйсбург — РВ Эссен
Команда Дуйсбург в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 30-9. Команда РВ Эссен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-22. Команда Дуйсбург в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. РВ Эссен забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Richard Hempel (Германия).
За последние 4 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Richard Hempel назначал пенальти