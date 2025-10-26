Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany 3. Liga : Виктория Кёльн — Ганза Росток , 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортпарк Хехенберг . Судить этот матч будет Felix Weller .

Превью матча Виктория Кёльн — Ганза Росток

Команда Виктория Кёльн в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-7. Команда Ганза Росток, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-13. Команда Виктория Кёльн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ганза Росток забивает 1, пропускает 1.