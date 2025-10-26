Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Виктория Кёльн - Ганза Росток 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияGermany 3. Liga: Виктория КёльнГанза Росток, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортпарк Хехенберг. Судить этот матч будет Felix Weller.

МСК, 12 тур, Стадион: Спортпарк Хехенберг
Germany 3. Liga
Виктория Кёльн
36'
90'
Завершен
2 : 4
26 октября 2025
Ганза Росток
20'
24'
50'
55'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ганза Росток icon
20'
Ганза Росток icon
24'
Виктория Кёльн icon
36'
Счет после первого тайма 1:2
Ганза Росток icon
50'
Ганза Росток icon
55'
Виктория Кёльн icon
90'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Ганза Росток - Угловой
9'
Угловой
Виктория Кёльн - Угловой
17'
Угловой
Ганза Росток - Угловой
20'
Ганза Росток - 1-ый Гол
24'
Ганза Росток - 2-ой Гол
34'
Угловой
Виктория Кёльн - Угловой
36'
Виктория Кёльн - 3-ий Гол
44'
Угловой
Виктория Кёльн - Угловой
45+1'
Угловой
Ганза Росток - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
50'
Ганза Росток - 4-ый Гол
54'
Угловой
Ганза Росток - Угловой
55'
Угловой
Ганза Росток - Угловой
55'
Ганза Росток - 5-ый Гол
73'
Угловой
Ганза Росток - Угловой
75'
Угловой
Виктория Кёльн - Угловой
90'
Виктория Кёльн - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4

Превью матча Виктория Кёльн — Ганза Росток

Команда Виктория Кёльн в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-7. Команда Ганза Росток, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-13. Команда Виктория Кёльн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ганза Росток забивает 1, пропускает 1.

Виктория Кёльн Виктория Кёльн
18
Германия
Tim Kloss
5
Leonhard Luis Munst
1
Германия
Eduardo Dos Santos Haesler
9
Германия
Lex-Tyger Lobinger
10
Германия
Давид Отто
21
Германия
Lucas Wolf
19
Германия
Meiko Sponsel
15
Германия
Christoph Greger
2
Германия
Ларс Дитц
34
Германия
Франк Ронстадт
7
Германия
Симон Хандле
Тренер
Германия
Marian Wilhelm
Ганза Росток Ганза Росток
20
Германия
Ryan Naderi
6
Германия
Jonas Dirkner
4
Словения
Kenan Fatkic
33
Швеция
Viktor Bergh
17
Германия
Флориан Хорст Карстенс
8
Германия
Cedric Harenbrock
19
Чехия
Jan Mejdr
1
Германия
Бенжамин Апхофф
15
Германия
Ахмет Гюрлейен
5
Германия
Марко Шустер
9
Германия
Андреас Воглсаммер
Тренер
Германия
Даниэль Брикманн

Статистика матча

Владение мячом
Виктория Кёльн Виктория Кёльн
50%
Ганза Росток Ганза Росток
50%
Атаки
93
95
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
6
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Felix Weller (Германия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Felix Weller назначал пенальти

Игры 12 тур
26.10.2025
Дуйсбург
1:1
РВ Эссен
Завершен
26.10.2025
Виктория Кёльн
2:4
Ганза Росток
Завершен
26.10.2025
Хоффенхайм II
1:1
Эрцгебирге Ауэ
Завершен
25.10.2025
Вальдхоф Мангейм
3:1
1860 Мюнхен
Завершен
25.10.2025
Ингольштадт 04
2:1
Саарбрюккен
Завершен
25.10.2025
Верл
5:0
ССВ Ульм
Завершен
25.10.2025
Энергия Коттбус
4:3
Хавелсе
Завершен
24.10.2025
Веен
1:2
Алемания Аахен
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Эдмонтон Эдмонтон
Филадельфия Филадельфия
13 Ноября
03:37
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA