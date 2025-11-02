Превью матча ВфБ Эмпор Глаухау — Бишофсвердаэр 1908

Команда ВфБ Эмпор Глаухау в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-15. Команда Бишофсвердаэр 1908, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-24. Команда ВфБ Эмпор Глаухау в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бишофсвердаэр 1908 забивает 1, пропускает 2.