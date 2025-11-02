Смотреть онлайн ВфБ Эмпор Глаухау - Бишофсвердаэр 1908 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - НОФВ Юг: ВфБ Эмпор Глаухау — Бишофсвердаэр 1908, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча ВфБ Эмпор Глаухау — Бишофсвердаэр 1908
Команда ВфБ Эмпор Глаухау в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-15. Команда Бишофсвердаэр 1908, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-24. Команда ВфБ Эмпор Глаухау в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бишофсвердаэр 1908 забивает 1, пропускает 2.