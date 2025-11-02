Смотреть онлайн Плауэн - Халберштадт 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - НОФВ Юг: Плауэн — Халберштадт, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sternquell Arena.
Превью матча Плауэн — Халберштадт
Команда Плауэн в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-11. Команда Халберштадт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Плауэн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Халберштадт забивает 2, пропускает 1.