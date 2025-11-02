Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн НК Вартекс Вараждин - NK Lucko 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Croatia 2.NL: НК Вартекс ВараждинNK Lucko, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Croatia 2.NL
НК Вартекс Вараждин
Отменен
2 : 2
02 ноября 2025
NK Lucko
16'
49'
51'
NK Varteks icon
16'
Счет после первого тайма 1:0
NK Lucko icon
49'
NK Lucko icon
51'
Текстовая трансляция
14'
Угловой
NK Varteks - Угловой
16'
NK Varteks - 1-ый Гол
41'
Угловой
NK Lucko - Угловой
43'
Угловой
NK Varteks - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
NK Lucko - 2-ой Гол
51'
NK Lucko - 3-ий Гол

Превью матча НК Вартекс Вараждин — NK Lucko

Команда НК Вартекс Вараждин в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда NK Lucko, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-6. Команда НК Вартекс Вараждин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. NK Lucko забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
49
69
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
1
3
Игры 11 тур
02.11.2025
НК Вартекс Вараждин
2:2
NK Lucko
Отменен
02.11.2025
НК Крижевцы
1:1
Младост Ждралови
Отменен
31.10.2025
Ядран ЛП
3:0
Драговоляц
Завершен
31.10.2025
НК Хорватия Даково
2:3
Солин
Завершен
31.10.2025
Бьеловар
2:3
Трнье
Завершен
31.10.2025
НК Ускок
1:0
Дуго Село
Завершен
31.10.2025
Кустосия
1:1
НК Гробницан
Завершен
Комментарии к матчу
