Смотреть онлайн НК Вартекс Вараждин - NK Lucko 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Croatia 2.NL: НК Вартекс Вараждин — NK Lucko, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча НК Вартекс Вараждин — NK Lucko
Команда НК Вартекс Вараждин в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-16. Команда NK Lucko, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-6. Команда НК Вартекс Вараждин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. NK Lucko забивает 1, пропускает 1.