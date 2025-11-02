Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн НК Крижевцы - Младост Ждралови 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Croatia 2.NL: НК КрижевцыМладост Ждралови, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Croatia 2.NL
НК Крижевцы
51'
Отменен
1 : 1
02 ноября 2025
Младост Ждралови
34'
Младост Ждралови icon
34'
Счет после первого тайма 0:1
Radnik Krizevci icon
51'
Текстовая трансляция
28'
Угловой
Младост Ждралови - Угловой
34'
Младост Ждралови - 1-ый Гол
42'
Угловой
Radnik Krizevci - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Radnik Krizevci - 2-ой Гол
55'
Угловой
Radnik Krizevci - Угловой
61'
Угловой
Radnik Krizevci - Угловой

Превью матча НК Крижевцы — Младост Ждралови

Команда НК Крижевцы в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13. Команда Младост Ждралови, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-9. Команда НК Крижевцы в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Младост Ждралови забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды НК Крижевцы, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

НК Крижевцы
НК Крижевцы
Младост Ждралови
НК Крижевцы
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
10.09.2025
НК Крижевцы
НК Крижевцы
0:1
Младост Ждралови
Младост Ждралови
Обзор
23.07.2025
Младост Ждралови
Младост Ждралови
1:1
НК Крижевцы
НК Крижевцы
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
НК Крижевцы НК Крижевцы
55%
Младост Ждралови Младост Ждралови
45%
Атаки
96
93
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
1
3
Игры 11 тур
02.11.2025
НК Вартекс Вараждин
2:2
NK Lucko
Отменен
02.11.2025
НК Крижевцы
1:1
Младост Ждралови
Отменен
31.10.2025
Ядран ЛП
3:0
Драговоляц
Завершен
31.10.2025
НК Хорватия Даково
2:3
Солин
Завершен
31.10.2025
Бьеловар
2:3
Трнье
Завершен
31.10.2025
НК Ускок
1:0
Дуго Село
Завершен
31.10.2025
Кустосия
1:1
НК Гробницан
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA