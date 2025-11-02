Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Croatia 2.NL : НК Крижевцы — Младост Ждралови , 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча НК Крижевцы — Младост Ждралови

Команда НК Крижевцы в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13. Команда Младост Ждралови, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-9. Команда НК Крижевцы в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Младост Ждралови забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды НК Крижевцы, в том матче победу одержали гостьи.