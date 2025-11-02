Смотреть онлайн Неустрелиц - Лихтенберг 47 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - НОФВ Север: Неустрелиц — Лихтенберг 47, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Parkstadion.
Превью матча Неустрелиц — Лихтенберг 47
Команда Неустрелиц в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-16. Команда Лихтенберг 47, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 25-18. Команда Неустрелиц в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лихтенберг 47 забивает 3, пропускает 2.