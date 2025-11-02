Превью матча ТБ Берлин — БСВ Айнтрахт Махлсдорф

Команда ТБ Берлин в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-21. Команда БСВ Айнтрахт Махлсдорф, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-19. Команда ТБ Берлин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. БСВ Айнтрахт Махлсдорф забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды БСВ Айнтрахт Махлсдорф, в том матче победу одержали хозяева.