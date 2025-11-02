Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн ТБ Берлин - БСВ Айнтрахт Махлсдорф 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - НОФВ Север: ТБ БерлинБСВ Айнтрахт Махлсдорф, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Моммсенстадион.

МСК, 11 тур, Стадион: Моммсенстадион
Германия - Оберлига - НОФВ Север
ТБ Берлин
Завершен
0 : 1
02 ноября 2025
БСВ Айнтрахт Махлсдорф
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ТБ Берлин — БСВ Айнтрахт Махлсдорф

Команда ТБ Берлин в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-21. Команда БСВ Айнтрахт Махлсдорф, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-19. Команда ТБ Берлин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. БСВ Айнтрахт Махлсдорф забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды БСВ Айнтрахт Махлсдорф, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ТБ Берлин
ТБ Берлин
БСВ Айнтрахт Махлсдорф
ТБ Берлин
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.05.2025
БСВ Айнтрахт Махлсдорф
БСВ Айнтрахт Махлсдорф
4:0
ТБ Берлин
ТБ Берлин
Обзор
Игры 11 тур
02.11.2025
Неустрелиц
0:3
Лихтенберг 47
Завершен
02.11.2025
ТБ Берлин
0:1
БСВ Айнтрахт Махлсдорф
Завершен
01.11.2025
Виктория Берлин
4:1
Спарта Лихтенберг
Завершен
01.11.2025
СГ Динамо Шверин
0:1
Ратенов
Завершен
01.11.2025
Берлинер Атлетик 07
-:-
Ганза II
Отложен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:40
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Каролина Каролина
Торонто Торонто
10 Ноября
03:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA