06.07.2025
Смотреть онлайн Канберра Олимпик - Женщины - West Canberra Wanderers FC Women 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралийская столичная территория - Премьер-лига - Женщины: Канберра Олимпик - Женщины — West Canberra Wanderers FC Women . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Австралийская столичная территория - Премьер-лига - Женщины
Отменен
0 : 0
06 июля 2025
Превью матча Канберра Олимпик - Женщины — West Canberra Wanderers FC Women
История последних встреч
Канберра Олимпик - Женщины
West Canberra Wanderers FC Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.07.2025
Канберра Олимпик - Женщины
1:3
West Canberra Wanderers FC Women
Статистика матча
Атаки
3
4
Угловые
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
Комментарии к матчу