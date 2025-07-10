10.07.2025
Смотреть онлайн Канберра Олимпик - Женщины - West Canberra Wanderers FC Women 10.07.2025. Прямая трансляция
МСК
Австралийская столичная территория - Премьер-лига - Женщины
Завершен
1 : 3
10 июля 2025
West Canberra Wanderers FC Women
29'
54'
73'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
1'
West Canberra Wanderers FC Women - Угловой
22'
West Canberra Wanderers FC Women - Угловой
29'
West Canberra Wanderers FC Women - 1-ый Гол
41'
Канберра Олимпик - Женщины - 2-ой Гол
45+1'
Канберра Олимпик - Женщины - Угловой
54'
West Canberra Wanderers FC Women - 3-ий Гол
71'
West Canberra Wanderers FC Women - Угловой
73'
West Canberra Wanderers FC Women - 4-ый Гол
77'
Канберра Олимпик - Женщины - Угловой
Статистика матча
Атаки
54
33
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
6
6
