02.11.2025

Смотреть онлайн Слован - Lokomotiva BH Herspice (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Div 1 Women: СлованLokomotiva BH Herspice (W), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе У Нисы.

МСК, 9 тур, Стадион: У Нисы
Czechia Div 1 Women
Слован
Завершен
4 : 1
02 ноября 2025
Lokomotiva BH Herspice (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Слован — Lokomotiva BH Herspice (W)

Команда Слован в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 26-19. Команда Lokomotiva BH Herspice (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 2-18. Команда Слован в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Lokomotiva BH Herspice (W) забивает 0, пропускает 2.

Игры 9 тур
02.11.2025
Слован
4:1
Lokomotiva BH Herspice (W)
Завершен
02.11.2025
Slovacko (W)
0:2
Sparta Prague (W)
Завершен
01.11.2025
Viktoria Plzen (W)
-:-
Slavia Prague (W)
Отменен
Комментарии к матчу
