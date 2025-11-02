Смотреть онлайн Слован - Lokomotiva BH Herspice (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Div 1 Women: Слован — Lokomotiva BH Herspice (W), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе У Нисы.
Превью матча Слован — Lokomotiva BH Herspice (W)
Команда Слован в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 26-19. Команда Lokomotiva BH Herspice (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 2-18. Команда Слован в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Lokomotiva BH Herspice (W) забивает 0, пропускает 2.