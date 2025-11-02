Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Slovacko (W) - Sparta Prague (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Div 1 Women: Slovacko (W)Sparta Prague (W), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportovni areal Siruch UMT.

МСК, 9 тур, Стадион: Sportovni areal Siruch UMT
Czechia Div 1 Women
Slovacko (W)
Завершен
0 : 2
02 ноября 2025
Sparta Prague (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Slovacko (W) — Sparta Prague (W)

Команда Slovacko (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-9. Команда Sparta Prague (W), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 46-14. Команда Slovacko (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Sparta Prague (W) забивает 5, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Sparta Prague (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Slovacko (W)
Slovacko (W)
Sparta Prague (W)
Slovacko (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.08.2025
Sparta Prague (W)
Sparta Prague (W)
2:0
Slovacko (W)
Slovacko (W)
Обзор
Игры 9 тур
02.11.2025
Слован
4:1
Lokomotiva BH Herspice (W)
Завершен
02.11.2025
Slovacko (W)
0:2
Sparta Prague (W)
Завершен
01.11.2025
Viktoria Plzen (W)
-:-
Slavia Prague (W)
Отменен
Комментарии к матчу
