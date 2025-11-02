Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Div 1 Women : Slovacko (W) — Sparta Prague (W) , 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportovni areal Siruch UMT .

Превью матча Slovacko (W) — Sparta Prague (W)

Команда Slovacko (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-9. Команда Sparta Prague (W), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 46-14. Команда Slovacko (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Sparta Prague (W) забивает 5, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Sparta Prague (W), в том матче победу одержали хозяева.